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Магнітні бурі у квітні: коли кременчужанам чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 142

 

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах, та навіть руйнування енергетичних систем

У квітні очікується декілька магнітних бур. Вони можуть негативно вплинути на метеозалежних людей. У такі дні радять менше фізично працювати, більше пити води, а також відмовитись від поїздок.

Магнітні бурі — збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб (від 12 до 72 або більше), викликане надходженням в околиці Землі збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі. 

Як повідомляє meteoagent, у квітні магнітні бурі очікуються в такі дні:

  • 1-2 квітня - K-індекс 4 (середня сонячна буря)
  • 10-11 квітня - K-індекс 4 (середня сонячна буря)
  • 16-17 квітня - K-індекс 4 (середня сонячна буря)
  • 20-21 квітня - К-індекс 5 (сильна сонячна буря)

*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Онлайн-прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Можливий вплив магнітних бур на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

  • головний біль та запаморочення;
  • дратівливість та пригнічений настрій;
  • підвищення чи зниження тиску;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах;
  • апатія та тривога;
  • загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

  • вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;
  • мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;
  • пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;
  • відмовитися від кави та алкоголю;
  • намагатися уникати стресу;
  • перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Раніше ми писали, про чат-бот «Календар здорових українців», який інформує українців про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: магнітні бурі поради
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