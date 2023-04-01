Магнітні бурі у квітні: коли кременчужанам чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 142

Геомагнітні бурі впливають на багато областей діяльності людини, з яких можна виділити порушення зв'язку, систем навігації космічних кораблів, виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах, та навіть руйнування енергетичних систем

У квітні очікується декілька магнітних бур. Вони можуть негативно вплинути на метеозалежних людей. У такі дні радять менше фізично працювати, більше пити води, а також відмовитись від поїздок.

Магнітні бурі — збурення магнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб (від 12 до 72 або більше), викликане надходженням в околиці Землі збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру і пов'язаної з ними ударної хвилі.

Як повідомляє meteoagent, у квітні магнітні бурі очікуються в такі дні:

1-2 квітня - K-індекс 4 (середня сонячна буря)

10-11 квітня - K-індекс 4 (середня сонячна буря)

16-17 квітня - K-індекс 4 (середня сонячна буря)

20-21 квітня - К-індекс 5 (сильна сонячна буря)

*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Онлайн-прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Можливий вплив магнітних бур на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;

мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;

пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;

відмовитися від кави та алкоголю;

намагатися уникати стресу;

перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

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