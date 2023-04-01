У Кременчуці відбулися змагання «Повір у себе» з легкої атлетики серед дітей з інвалідністю

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 120

У Кременчуці відбувся відкритий чемпіонат міста серед осіб з інвалідністю з легкої атлетики та відкритих змагань І-го етапу Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики серед дітей з інвалідністю з УОРА, вадами слуху, зору та ВРФР. Змагання відбулися 31 березня у легкоатлетичному манежі СК «Політехнік» КрНУ ім. Михайла Остроградського. Про змагання Телеграфу розповів почесний голова правління ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна» Валерій Лекумович.



Дві учасниці змагань І-го етапу Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе» стали абсолютними переможницями. Це КМСУ Дар'я Новохацька (старша вікова група, змагальний клас Т,F-35) з ГО КДЮЦС «Оріяна» Кременчука, яка вже більше 4-х років тренується під керівництвом ЗТУ Ірини Зикової, а також Валерія Дем'янко (старша вікова група, змагальний клас Т,F-13) з Полтави, 3-й дорослий розряд, вихованка ЗТУ Людмили Циганко. Дар'я перемогла у бігу на 50,200м та у стрибках з місця. Валерія має три золоті нагороди на дистанціях бігу 50 та 200 м,а також у стрибках в довжину.

У хлопців абсолютним чемпіоном став Дмитро Рибка (старша,вади слуху) з Кобеляцької ОТГ, який переміг у стрибка в довжину,бігу на 50 та 200 м. З ним працює Ярослав Дмитренко.

І у змаганнях І-го етапу Всеукраїнської Спартакіади «Повір у себе», і у відкритому чемпіонаті Кременчука були спортсмени, що вибороли по дві золоті медалі. Всього їх 9. Найбільше «дублерів» у команди Полтави. Підопічні Людмили Циганко дуже порадували свого тренера: КМСУ Ростислав Войтович (чоловіки,Т-36), спортсмени 3-го розряду Олександр Сіліонов (чоловіки,вади слуху) та Юліана Безлунна (жінки, вади слуху) - у бігу на дистанціях бігу 50 та 200 метрів, а також починаючі спортсмени Денис Леньо (наймолодша вікова група, Т,F-35) та Олексій Руденко ((наймолодша вікова група, Т,F-36) – у бігу на 50 метрів та у стрибках з місця.

Серед спортсменів ГО «Оріяна», вихованців Ірини Зикової, по дві золоті нагороди у МСУ Владислава Косюка (чоловіки,Т-35) та спортсменки першого юнацького розряду Уляни Шевченко (молодша, вади слуху) – у бігу на 50 та 200 м. У КДЮСШ «Авангард» такими досягненнями відзначилися вихованець МСУ Дмитра Панчеліна Владислав Саломатін (молодша, Т,F-20) та підопічний КМСУ Вікторії Берчук Родіон Моргун (наймолодша, Т,F-20).

Були на змаганнях спортсмени у яких по одній золотій та срібній медалі. Це всі спортсмени змагального класу Т-20: кременчужани з ГО КДЮЦС «Оріяна» (обидва-старша) Вадим Гулєватий (1 м.200 м,срібло на 50м.)та Даніл Зеркаль (1м.50м,друге -200м.), а також полтавчанин Артем Брюх (чоловіки) - золото на 200 м,срібло на 50м.

Ще чемпіонами змагань стали і мають по одній вищій нагороді:

Cеред жінок у своїх змагальних класах у бігу на 50м перемогли Ірина Коренівська та Тетяна Білик(ГО КДЮЦС «Оріяна») та полтавчанка Світлана Савицька.

Cеред дівчат молодшої вікової групи змагального класу Т-20 золота медаль у Вікторії Поліщук (тренер Вікторія Берчук) на 50м. Інший підопічний Вікторії Берчук, Микита Бакула (чоловіки,Т-20 ) з особистим рекордом переміг у бігу на 50м. Ще чемпіоном став Анатолій Андрайко з Кобеляк у стрибках в довжину.

Змагання пройшли у дружній і товариській атмосфері. Вирували патріотичні настрої. Ми віримо у нашу перемогу!!!