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На Кременчуччині чоловік незаконно виловив та перевозив понад 320 кг риби

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 278 Коментарів: 1

Завдав державі збитків на понад 2 мільйони гривень

30 березня, в межах села Бугаївка, Градизької громади, водна поліція зупинила автомобіль Volkswagen Caddy, ним керував 44-річний місцевий чоловік, який перевозив понад 320 кг свіжовиловленої риби без відповідних документів. Про це повідомили в секторі поліцейської діяльності на воді Кременчука.

 

Серед виловленої риби були такі види як лящ, плітка та синець. За попередньою оцінкою працівників рибоохоронного патруля, завдані державі збитки становлять понад 2 мільйони гривень. На порушника склали адміністративний протокол за статтею 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Рибу вилучили та передали до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України. Також слідчо-оперативна група вилучила у чоловіка автомобіль.

Наразі тривають слідчі дії.

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Автор: Дарія Згура
Теги: риба Кременчуцький район рибний патруль
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Коментарі: 1

295
DNIWE:
Сьогодні, 14:21

браконьери ні чим не кращі за касапів. мразота


1 0

Інформація

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