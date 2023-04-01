На Кременчуччині чоловік незаконно виловив та перевозив понад 320 кг риби

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 278 Коментарів: 1

30 березня, в межах села Бугаївка, Градизької громади, водна поліція зупинила автомобіль Volkswagen Caddy, ним керував 44-річний місцевий чоловік, який перевозив понад 320 кг свіжовиловленої риби без відповідних документів. Про це повідомили в секторі поліцейської діяльності на воді Кременчука.

Серед виловленої риби були такі види як лящ, плітка та синець. За попередньою оцінкою працівників рибоохоронного патруля, завдані державі збитки становлять понад 2 мільйони гривень. На порушника склали адміністративний протокол за статтею 88-1 (Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного світу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Рибу вилучили та передали до рибоприймального пункту з подальшою реалізацією та перерахуванням коштів до державного бюджету України. Також слідчо-оперативна група вилучила у чоловіка автомобіль.

Наразі тривають слідчі дії.