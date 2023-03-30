Як кременчужанам, які виїхали за кордон, оформити довідку про інвалідність

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Здоров'я, Споживач, Україна, Світ

Як кременчужанам, які виїхали за кордон, оформити довідку про інвалідність

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 82

 

Що робити, щоб продовжити з закордону дію довідки про інвалідність

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, МСЕК здійснюють екстериторіально і заочно. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я України.

Як оформити довідку про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон

Якщо ви перебуваєте за кордоном, надішліть необхідні медичні документи своєму сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088/о «Направлення на МСЕК». Зверніть увагу, що всі надіслані документи мають бути складені українською мовою.

Далі ваш пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи та встановлення інвалідності.

— Якщо ж раптом ви не можете прибути на огляд, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я. Експертиза здійснюється за направленням ЛКК незалежно від вашого місця реєстрації, проживання чи перебування, — розповіли у МОЗ.

Як продовжити дію довідки про інвалідність, якщо ви виїхали за кордон

У разі, якщо ви перебуваєте за кордоном під час дії воєнного стану, і у вас завершився термін дії довідки про інвалідність, його автоматично вважають продовженим на весь час дії воєнного стану на території України та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.

— Якщо вашій дитині, яка має інвалідність і перебуває за кордоном, виповнилося 18 років, вона має пройти медико-соціальну експертизу на МСЕК, адже критерії інвалідності дітей різняться від критеріїв інвалідності дорослих, — зауважили у МОЗ.

У такому разі дитина має пройти обстеження за кордоном, потім потрібно перекласти усі медичні документи українською мовою та направити їх сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

Раніше ми писали, що чоловіків з інвалідністю більше не пускатимуть за кордон за довідкою МСЕК.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: інвалідність довідка ЛКК МСЕК дистанційно МОЗ закордон воєнний стан
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх