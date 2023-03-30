Як кременчужанам, які виїхали за кордон, оформити довідку про інвалідність

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні під час воєнного стану встановлення інвалідності або проведення медико-соціальної експертизи українців, які вимушено перебувають за кордоном, МСЕК здійснюють екстериторіально і заочно. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я України.
Якщо ви перебуваєте за кордоном, надішліть необхідні медичні документи своєму сімейному або лікуючому лікарю на території України для оформлення форми 088/о «Направлення на МСЕК». Зверніть увагу, що всі надіслані документи мають бути складені українською мовою.
Далі ваш пакет документів розглядатиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). За її рішенням вас скерують на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для проведення експертизи та встановлення інвалідності.
У разі, якщо ви перебуваєте за кордоном під час дії воєнного стану, і у вас завершився термін дії довідки про інвалідність, його автоматично вважають продовженим на весь час дії воєнного стану на території України та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.
Так само подовжується термін дії відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю.
У такому разі дитина має пройти обстеження за кордоном, потім потрібно перекласти усі медичні документи українською мовою та направити їх сімейному чи лікуючому лікарю в Україну. Лікар оформить форму 088/о, а ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.
Раніше ми писали, що чоловіків з інвалідністю більше не пускатимуть за кордон за довідкою МСЕК.
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