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Фронту потрібні причепи: кременчужан просять допомогти

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 307

 

Хлопці приїдуть, заберуть причеп, «золотими руками» відремонтують його і передадуть військовим на фронт

Після 24 лютого 2022 року ми всі працюємо на Перемогу. Хтось на передовій боронить українську землю, хтось у тилу кожен день допомагає фронту. «ДДС» неодноразово розповідали про діяльність волонтерів та тих, хто працює з ними в одній зв’язці. Одну зі статей ми присвячували діяльності кременчуцького підприємця Сергія Каптана та його волонтерській групі. Зараз хлопці шукають старі причепи, які ремонтують, модернізують, адаптують під потреби військових та відправляють на передову.

Чудові люди з Кременчука та району передали причепи для Збройних Сил України, щоб навалювати окупантам

 

Ми зустрілися з Сергієм, розпитали про його діяльність та дізналися, яка допомога зараз особливо потрібна на фронті.

— Ми орієнтуємося на потреби часу. З початку бойових дій збирали продукти, ліки та інше необхідне на фронті. Взимку зробили велику справу і всі разом забезпечили наших захисників буржуйками. Зараз є велика потреба в автомобільних причепах. Вони дуже потрібні на фронті, тому що передусім дають можливість військовим бути мобільними. На причепах військові перевозять снаряди та зброю, паливо, особисті речі та буржуйки, — розповідає чоловік.

Тому зараз усі сили кинули на пошук старих причепів, які переобладнають під потреби військових. Але без допомоги громади хлопцям не обійтися. Адже саме люди повинні відізватися, маючи бажання допомогти.

 

Сергій каже, що їм зовсім не важливий стан причепа. Він може бути як повністю робочим, так і іржавим. Навіть підійде техніка без коліс – її використають на запчастини при ремонті та модернізації причепа. Також не має ніякого значення наявність документів на причеп.

Тому, якщо у вас у дворі стоїть техніка в будь-якому стані будь-якого року з колесами або без, навіть якщо вона давно «вросла в землю», телефонуйте! Хлопці приїдуть, заберуть причеп, «золотими руками» відремонтують його і передадуть військовим на фронт.
Телефон Сергія Каптана 0503054545 або 0678780505.

— Ми вже відремонтували чотири причепи й передали на фронт. Зараз ремонтуємо ще декілька, але потреба у такій техніці велика. Тому ми звертаємося до наших земляків: відгукніться! Разом ми допомагаємо військовим, тим самим наближаємо нашу Перемогу!

Редакція «ДДС» підтримує Сергія і також просить усіх, хто має причепи, допомогти.

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА
Теги: причеп Для Дому і Сім'ї допомога ЗСУ Сергій Каптан
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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