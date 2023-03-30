Фронту потрібні причепи: кременчужан просять допомогти

Хлопці приїдуть, заберуть причеп, «золотими руками» відремонтують його і передадуть військовим на фронт
Після 24 лютого 2022 року ми всі працюємо на Перемогу. Хтось на передовій боронить українську землю, хтось у тилу кожен день допомагає фронту. «ДДС» неодноразово розповідали про діяльність волонтерів та тих, хто працює з ними в одній зв’язці. Одну зі статей ми присвячували діяльності кременчуцького підприємця Сергія Каптана та його волонтерській групі. Зараз хлопці шукають старі причепи, які ремонтують, модернізують, адаптують під потреби військових та відправляють на передову.
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Ми зустрілися з Сергієм, розпитали про його діяльність та дізналися, яка допомога зараз особливо потрібна на фронті.
Тому зараз усі сили кинули на пошук старих причепів, які переобладнають під потреби військових. Але без допомоги громади хлопцям не обійтися. Адже саме люди повинні відізватися, маючи бажання допомогти.
Сергій каже, що їм зовсім не важливий стан причепа. Він може бути як повністю робочим, так і іржавим. Навіть підійде техніка без коліс – її використають на запчастини при ремонті та модернізації причепа. Також не має ніякого значення наявність документів на причеп.
Тому, якщо у вас у дворі стоїть техніка в будь-якому стані будь-якого року з колесами або без, навіть якщо вона давно «вросла в землю», телефонуйте! Хлопці приїдуть, заберуть причеп, «золотими руками» відремонтують його і передадуть військовим на фронт.
Телефон Сергія Каптана 0503054545 або 0678780505.
Редакція «ДДС» підтримує Сергія і також просить усіх, хто має причепи, допомогти.
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