У гуртожитку 28-річний кременчужанин забив до смерті 52-річного

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Вчора, 29 березня, близько 10.40, у Кременчуці, на вулиці Східній в одній із кімнат гуртожитку знайшли мертвим 52-річного чоловіка з ознаками насильства. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Слідчі встановили, що під час спільного дозвілля між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Внаслідок конфлікту 28-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом, до смерті забив 52-річного. Після вчинення злочину вбивця втік з місця події.

– Невдовзі місце перебування правопорушника вдалося встановити та затримати його. Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, – повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Якщо суд визнає вину, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.