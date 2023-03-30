Побутова сварка: на Полтавщині жінка зарізала свого співмешканця

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 494

27 березня, близько 12.00, жителька одного з сіл Великосорочинської тергромади знайшла в будинку мертвого чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Як стало відомо, вночі з 26 на 27 березня 64-річний чоловік та 44-річна жінка посварилися. У ході конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем і він помер на місці. Про подію жінка повідомила сама до поліції опівдні, 27 березня. Наразі їй повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом підозрюваній загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідство з'ясовує обставини та мотиви злочину.