Побутова сварка: на Полтавщині жінка зарізала свого співмешканця

27 березня, близько 12.00, жителька одного з сіл Великосорочинської тергромади знайшла в будинку мертвого чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Як стало відомо, вночі з 26 на 27 березня 64-річний чоловік та 44-річна жінка посварилися. У ході конфлікту жінка вдарила чоловіка ножем і він помер на місці. Про подію жінка повідомила сама до поліції опівдні, 27 березня. Наразі їй повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом підозрюваній загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Наразі слідство з'ясовує обставини та мотиви злочину.
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