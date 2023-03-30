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Надзвичайні новини

Кременчуком їздив «дуже потайливий» Mercedes

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 1 063

Водій може отримати штраф 1190 гривень

Сьогодні, 30 березня, близько 11.00, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова патрульні помітили Mercedes, який їхав без номерного знаку. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Водій порушив пункт 2.9.В ПДР України. Відповідно до правил дорожнього руху України забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, що:

  • не належить цьому засобу;
  • не відповідає вимогам стандартів;
  • закріплений не в установленому для цього місці;
  • закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;
  • перевернутий;
  • неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості).

Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху. Крім того, забороняється наносити на номерні знаки додаткові позначення або закривати їх.

Водій отримав постанову за частиною першою статті 121-3 КУпАП (керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака). Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 1190 грн.


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Автор: Дарія Згура
Теги: патрульна поліція номерний знак
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