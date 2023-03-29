Долар продовжує курсове «піке»: де в Кременчуці 29 березня вигідніше обмінювати валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 288

У середу Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 22 копійки. Офіційний курс злотого також підвищився — на 5 копійок. Готівковий курс євро та злотого на це відреагував відповідно.

Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

У відділеннях банків у Кременчуці долар США сьогодні купують по 37,45 — 37,70 грн, а продають по 37,95 — 38,90 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 30 копійок (вчора також знизився на 30 коп.), а мінімальний курс продажу знизився на 20 копійок (вчора також знизився на 20 коп.). Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Райффайзен Банку, Сенс Банку та Таскомбанку, де за нього дають найбільше (37,70 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (37,95 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Укргазбанк (38,90 грн за $1). Втім, долар є у вільному продажу в інших банках Кременчука по значно нижчому курсу. Зокрема, Полтава-Банк продає долар по 38,39 грн.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,95 — 41,00 грн. Продають євро по 40,95 — 42,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро підвищився на 25 копійок (вчора знизився на 15 коп.), а мінімальний курс продажу знизився на 5 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у МТБ Банку, де найвищий курс (41,00 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (40,95 грн). Найдорожче євро продають у Метабанку (42,30 грн). Втім, євро у вільному продажу є в інших банках по нижчому курсу. Зокрема, у Полтава-Банку його продають по курсу 41,05 грн (учора продавали по такому ж курсу).

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по 8,00 — 8,55 грн. А продають злотий по 8,75 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати в Укрексімбанку та Креди Агріколь Банку (8,55 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,75 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 22 копійки (учора подорожчав на 8 коп.), а злотий подорожчав на 5 копійок (учора на 11 коп.).

Курс валют НБУ на 2 9.0 3 .2023 року: