У Кременчуці випустили конверти, присвячені Героям України Ворошилову, Волинському та Голінея

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На честь трьох Героїв України, з 6 кременчужан — випускників різних років Кременчуцького військового ліцею, випустили конверти. Про це повідомив директор військово-історичного музею Володимир Поляков. Конверти випустили на честь Сергія Волинського, Олега Голінея та Вадима Ворошилова.