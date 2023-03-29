У Кременчуці випустили конверти, присвячені Героям України Ворошилову, Волинському та Голінея

Немарковані конверти побачили світ
На честь трьох Героїв України, з 6 кременчужан — випускників різних років Кременчуцького військового ліцею, випустили конверти. Про це повідомив директор військово-історичного музею Володимир Поляков. Конверти випустили на честь Сергія Волинського, Олега Голінея та Вадима Ворошилова.
— ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» разом з кременчуцькою спілкою філателістів (Володимир Скляр) не могли пройти просто так повз цієї події. Дякуючи художнику Віто Каторгі та при підтримці директора фірми «Принцип» Семена Лещинського ми випустили немарковані конверти присвячені нашим героям. Кременчук пишається вами! Слава Україні! — йдеться у повідомленні.
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