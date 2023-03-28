На Полтавщинні вводять GPS-моніторинг міжміських та приміських автобусів

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 184

У 2023 році для цього проєкту передбачається фінансування у 800 тисяч грн

З початку лютого у Полтавській області впроваджують пілотний проєкт GPS-моніторингу міжміського та приміського пасажирського автотранспорту у режимі реального часу. Про це на апаратній нараді повідомила Світлана Лоскот, начальниця управління інфраструктури Полтавської ОВА.

Наразі моніторинг працює на базі безкоштовної платформи EasyWay, яка у вільному доступі як для користувачів комп'ютерів, так і мобільних (треба завантажити додаток). В EasyWay можна буде побачити назву маршруту та перевізника, відстань за маршрутом від початкової зупинки до кінцевої, схему руху. Згодом планують створити окрему онлайн-платформу.

Нині перевізники встановлюють на транспорт GPS-модулі для передачі даних. Це вже зробили 19 із них на 44 маршрутах і надали організатору логіни та паролі для доступу до даних моніторингу. Інші також зобов'язані будуть встановити ці модулі.

У Полтавській ОВА вважають, що впровадження цієї системи дозволить забезпечити постійний контроль у режимі реального часу за рухом транспорту і поліпшити якість пасажирських перевезень.

Для впровадження системи GPS-моніторингу у рамках реалізації обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021-2024 роки у 2023 році передбачається фінансування у 800 тисяч грн.