На Кременчуччині в 10 громадах створена місцева пожежна охорона, а у 7 вона вже працює

Добровольчі пожежні формування територіальних громад відіграють особливо важливу роль у віддалених населених пунктах
Наразі в 7 територіальних громадах Кременчуцького району функціонує місцева пожежна охорона (МПО). Ще у трьох громадах вона створена, але поки що йде її формування та підготовка до повноцінної роботи.
Про це сьогодні, 28 березня, на ранковому брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.
За його словами, власні МПО територіальні громади створюють на добровільних засадах та повністю їх фінансують.
Він також додав, що добровольчі пожежні формування територіальних громад відіграють особливо важливу роль у віддалених населених пунктах, до яких рятувальники державних пожежно-рятувальних частин у разі виникнення пожежі добираються протягом години.
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