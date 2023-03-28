На Кременчуччині в 10 громадах створена місцева пожежна охорона, а у 7 вона вже працює

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 133

Наразі в 7 територіальних громадах Кременчуцького району функціонує місцева пожежна охорона (МПО). Ще у трьох громадах вона створена, але поки що йде її формування та підготовка до повноцінної роботи.

Про це сьогодні, 28 березня, на ранковому брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко.

За його словами, власні МПО територіальні громади створюють на добровільних засадах та повністю їх фінансують.

— Місцева пожежна охорона наразі функціонує у 7 громадах району. Ще у трьох вона створюється — у Семенівській, Новогалещинській та Кам’янопотоківській ОТГ. З очільниками громад є повне порозуміння з цих питань, — заявив Олексій Стеценко.

Він також додав, що добровольчі пожежні формування територіальних громад відіграють особливо важливу роль у віддалених населених пунктах, до яких рятувальники державних пожежно-рятувальних частин у разі виникнення пожежі добираються протягом години.