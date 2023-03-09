У Кременчуці покажуть виставу для дорослих «Ти моє все»

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 0

29 березня у Кременчуці виступить відоме творче об'єднання «Чорний квадрат». Цього разу містянам представлять виставу для дорослих «Ти моє все».

Як завжди — відверті розмови про гроші, секс та кохання, фірмовий гумор акторів та шалені пристрасті й тонкі почуття!

Сюжет вистави: дві людини, що після багатьох років пошуків, помилок, крокування по граблях та вилах, зважилися на відчайдушний крок — одружитися. Для обох цей шлюб перший, тож не варто дивуватися, що хвилюються вони, наче їм знов вісімнадцять. Адже одне діло, коли ви тільки-но починаєте жити окремо від батьків, а інше, коли ви обидва дорослі люди зі своїми сформованими звичками, принадами та вадами… Тут все треба з’ясувати, що називається, на березі.

Вистава «Ти моє все» гралася 8 років і, як і будь-яка вистава, з часом потребує змін. У жартах, сенсах та акторах. Тож «Ти – мої бажання» — нова версія, яку нам представлять Сергій Федорчук та Анна Яновіцька.

Вистава пройде в Міському палаці культури, початок — о 18.00. Квитки — у касах міста та на сайті.