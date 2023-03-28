Герой України з Кременчука Вадим Ворошилов підписав ракету, якою він знищив ворожий дрон

Герой України Вадим Ворошилов «поставив автограф» на ракеті, якою знищив ворожий ударний дрон. Залишки української ракети знайшли на Вінниччині ще 14 жовтня. За кілька днів до того Вадим Ворошилов знищив 5 іранських дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Цю ракету льотчик випустив по одному з них. У результаті протиповітряного бою, уламками від вибуху було пошкоджено літак Героя, але Вадим відвів свій винищувач від населеного пункту та успішно катапультувався.
Ігор Снігур додає, що здебільшого у них зберігаються докази російського тероризму. А тут ракета, яка, навпаки, йому протидіяла. Запевняє, що хтозна, якими б були наслідки для регіону, якби не цей експонат.
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