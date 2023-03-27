Ціни на автомобільне пальне знову знижуються: його вартість на заправках Полтавщини 27 березня

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 164

Ціни на бензин сьогодні не змінились, дизельне пальне та автогаз знову дешевшають

Ціни на автомобільне пальне після недовгої паузи поновили тренд на зниження. Якщо вартість бензину не змінилась, то ціни на дизельне пальне сьогодні знизили чотири оператори — від 30 копійок до 1 грн за літр. Вартість зрідженого газу для автомобілів зменшив лише один оператор — на 30 копійок.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 27 березня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 27.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,61 0,00 0% Бензин А-95 47,56 0,00 0% Бензин А-92 45,80 0,00 0% Дизельне пальне 47,63 -0,31 -0,649% Газ автомобільний 22,18 -0,04 -0,169%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 27.03.2023 р.