Волонтери з Кременчука вирушають на передову — збираємо терміново цигарки та шоколад

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 302

Цього тижня волонтери з Кременчука вирушають до наших військових. Волонтерка Ольга Назарова везе ноутбук та ще кілька цікавих штук для бійців, на які разом збирали кошти. Щоб порадувати наших хлопців та дівчат збираємо смаколики:

шоколад;

енергетичні батончики та напої;

каву;

цигарки (найбільший дефіцит).

Смаколики та цигарки приносьте до середи 29 березня у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).