Волонтери з Кременчука вирушають на передову — збираємо терміново цигарки та шоколад

Цього тижня волонтери з Кременчука вирушають до наших військових. Волонтерка Ольга Назарова везе ноутбук та ще кілька цікавих штук для бійців, на які разом збирали кошти. Щоб порадувати наших хлопців та дівчат збираємо смаколики:
Смаколики та цигарки приносьте до середи 29 березня у редакцію Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.