На колінах Кременчуччина попрощалася з нацгвардійцем Едуардом Албіною

Вчора, 25 березня, Омельницька громада попрощалася із захисником Едуардом Албіною. Молодший сержант з Кременчуччини загинув 17 березня в результаті бойових дій під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кремінна Луганської області.

Едуард Георгійович Албіна народився 12.11.1981 року у с. Воровського, Жовтневого району, Миколаївської області. У рідному селі закінчив 9 класів загальноосвітньої школи. Едуард ріс в дуже дружній родині, де вчили порядності, взаємовиручці, відповідальності та любові, адже крім нього в сім’ї іще 8 дітей.

Після школи, не вагаючись, став до роботи в колгоспі. Не боявся важкої роботи, ставився сумлінно до її виконання.

У 2012 році Едуард Георгійович переїхав до с. Запсілля. У 2015 році пішов на службу і брав участь в антитерористичній операції на сході України — на Карачун-горі — поблизу міста Слов'янськ. Влітку 2022 року пішов боронити рідну землю, не сказавши про це рідні, аби за нього не хвилювалися.

Мав великі плани на життя: гарний господар, турботливий брат, прекрасний сім’янин. Та, на превеликий жаль, все ущент зруйнувала війна. Неоголошена жорстока і підступна війна…

У Едуарда залишилась дружина Ольга, з якою вони зовсім недавно побралися, брати, сестри…

- У скорботі схиляємо голови перед мужнім воїном. Розділяємо з рідними біль тяжкої утрати. Вічна пам‘ять… Слава Герою, який віддав своє життя за те, щоб блакитним і мирним було небо над українцями! - йдеться у повідомленні Омельницької громади.