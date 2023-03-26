Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 76

27 березня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова,5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова;

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А.

З 08.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Вишнева, 2-10;

пров. Вишневий, 1-7;

вул. Дачна, 1,2,13;

вул. Лесі Українки, 1-11;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-86;

вул. Космонавтів, 59/16-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика,9-11/37.

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Миру, 3-21;

вул. Майора Борищака, 31;

вул. Соборна, 40/2;

вул. Кільцева, 3-34;

вул. Кооперативна, 19-131/5;

вул. Короленко, 3-31/1;

вул. Лугова, 1-52;

вул. Недогарська,27/13-39;

вул. Нескорених, 4-52/130;

вул. Пирогова, 3-44/4;

пров. Проектний, 3-35;

вул. Проліскова, 5-11;

вул. Р. Кириченко, 3-108;

вул. Ю. Кондратюка, 1-28Б;

вул. А. Сергеєва, 3-49/40;

вул. Ботанічна, 1-34;

вул. Б. Тютюнників, 2-27;

вул. Бригадна, 3/3-68/39;

вул. Б. Хмельницького, 19-210/2;

вул. Весняна, 3-19/5;

вул. Г. Боплана, 4-78А;

вул. Громадянська, 26-61/32;

вул. Затонна, 1А-24;

вул. Каховська, 1-47;

пров. Градижський, 4-30;

вул. К. Олега, 1-48/15;

пров. Кооперативний, 4/35-33/5;

пров. Липневий, 6-11;

пров. Луговий, 2/25-19;

пров. Набережний, 3-9/37;

пров. Нечая, 3-48/38;

вул. О. Бутовського, 4-67.

З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):