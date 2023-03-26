Де завтра не буде світла у Кременчуці

27 березня у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова,5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова;
- вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
З 08.00 до 19.00 у зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Вишнева, 2-10;
- пров. Вишневий, 1-7;
- вул. Дачна, 1,2,13;
- вул. Лесі Українки, 1-11;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-86;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика,9-11/37.
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Миру, 3-21;
- вул. Майора Борищака, 31;
- вул. Соборна, 40/2;
- вул. Кільцева, 3-34;
- вул. Кооперативна, 19-131/5;
- вул. Короленко, 3-31/1;
- вул. Лугова, 1-52;
- вул. Недогарська,27/13-39;
- вул. Нескорених, 4-52/130;
- вул. Пирогова, 3-44/4;
- пров. Проектний, 3-35;
- вул. Проліскова, 5-11;
- вул. Р. Кириченко, 3-108;
- вул. Ю. Кондратюка, 1-28Б;
- вул. А. Сергеєва, 3-49/40;
- вул. Ботанічна, 1-34;
- вул. Б. Тютюнників, 2-27;
- вул. Бригадна, 3/3-68/39;
- вул. Б. Хмельницького, 19-210/2;
- вул. Весняна, 3-19/5;
- вул. Г. Боплана, 4-78А;
- вул. Громадянська, 26-61/32;
- вул. Затонна, 1А-24;
- вул. Каховська, 1-47;
- пров. Градижський, 4-30;
- вул. К. Олега, 1-48/15;
- пров. Кооперативний, 4/35-33/5;
- пров. Липневий, 6-11;
- пров. Луговий, 2/25-19;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- пров. Нечая, 3-48/38;
- вул. О. Бутовського, 4-67.
З 08.00 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- вул. Шевченка, 32,36;
- вул. Старшого лейтенанта Покладова, 7-10Б;
- бульв. Українського Відродження, 20;
- вул. Миколи Залудяка, 3;
- вул. 29 Вересня, 12,14;
- вул. Софіївська, 37.
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