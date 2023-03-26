Стосунки Терезів дадуть трiщину, а у Левів любов стане пріоритетом: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 288

Овен (21.03-20.04)

Цей тиждень дає вам шанс перевернути своє життя, змiнити напрям дiяльностi або переглянути вiдносини з партнерами. Ви будете налаштованi рiшуче, але головне - не допускайте емоцiйних перевантажень. У понедiлок i вiвторок формуються тенденцiї на мiсяць вперед. Усамiтнюватися не слiд - це сприятливий час, щоб дiйти визначеностi в близьких стосунках i обговорити плани з колегами. На середу i четвер плануйте справи, якi вимагають швидкого виконання. Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 31.

Телець (21.04-21.05)

У ваших фiнансових перспективах можуть намiтитися новi тенденцiї. Витрати поки краще звести до мiнiмуму i зосередитися на питаннях заробiтку. Можливi несподiванi пропозицiї. Але прийняти можна тiльки тi з них, що вже вiдбувалися ранiше, i з якихось причин спiвпраця не склалася. У середу i четвер будьте обережнiшi в подорожах, бережiть матерiальнi цiнностi. Ви стаєте привабливi для оточуючих. Сприятливi днi: 28, 31; несприятливi: 2.

Близнюки (22.05-21.06)

Цей тиждень готує вам чимало сюрпризiв. Приготуйтеся зробити несподiванi вiдкриття, почути вiдвертi висловлювання чи отримати пропозицiї. Головне - залишити позаду нерiшучiсть та спробувати вийти на новий рiвень. Iнакше шанс буде втрачено. Наважуйтесь на змiни в особистому життi, давайте початок новим темам та проєктам, експериментуйте. У вихiднi друзi не дадуть вам нудьгувати. Знайдiть час пiдготуватися до нового тижня - на вас чекає багато роботи. Сприятливi днi: 27, 30; несприятливi: 1.

Рак (22.06-22.07)

Ваш ентузiазм в кар`єрних питаннях дещо стихне, i бiльше часу ви зможете придiлити домiвцi i близьким. Це вдалий час для генеральних прибирань, невеликих ремонтiв, наведення ладу. Турботи, роздiленi з членами сiм`ї, допоможуть пережити стресовi ситуацiї, пов`язанi з основною роботою. Найближчим часом вам не обов`язково проявляти дiлову активнiсть - багато питань вирiшаться без вашої участi. Головне - пiдтримувати довiрчi вiдносини з партнерами, а iнiцiативу вони вiзьмуть на себе. Сприятливi днi: 31, 1; несприятливi: немає.

Лев (23.07-23.08)

У неодружених Левiв з`явиться потяг до нових розваг i захоплень. Любов стає однiєю з прiоритетних тем. Може повернутися старе почуття або у стосунках, що вже склалися, намiтиться новий настрiй. Але не виключенi i сварки, розриви зв`язкiв. Не варто утримувати ситуацiю, зiрки зараз не залишають вибору - вiдбувається те, що назрiло. У вихiднi обстановка стабiлiзується, намiтяться невiдкладнi справи, з`являться пропозицiї, що стосуються задоволень або придбань. Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 27.

Діва (24.08-23.09)

Витонченiсть у вираженні ваших iнтересiв, думок та iдей допоможе вам в дiловому спiлкуваннi. Хороший перiод для складання кореспонденцiї i ведення переговорiв, обговорення, конференцiй, для складання i пiдписання важливих документiв i контрактiв. Можливi вдалi короткi дiловi поїздки, прибуток в деяких сферах бiзнесу, отримання приємних вiстей. Хорошi можливостi дає свiтське спiлкування в цi днi. Сприятливi днi: 31, 2; несприятливi: 30.

Терези (24.09-23.10)

Якiсь iз важливих для вас стосунків дадуть трiщину. Можливi конфлiкти з найнесподiванiших приводiв, розкриття таємниць, розставання. Але зупинити нiчого не можна - вiдбудеться тiльки те, що назрiло i повинно вiдбутися. Так само у ваше життя може повернутися людина, з якою ви розсталися, але тема виявилася невичерпаною. У п`ятницю з`явиться можливiсть визначитися iз завданнями на найближчий час i обговорити плани з дiловими партнерами. Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 31.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тепер бiльше часу бажано проводити наодинцi, а в роботу вносити бiльше творчих аспектiв i фантазiй. У понедiлок i вiвторок не варто поспiшати з нововведеннями. За цей тиждень вiдбудеться багато нового, що примусить вiдкоректувати плани, i, можливо, повернутися до ранiше вiдкладених справ i проєктiв. Доведеться виправляти старi помилки, але головне - не наробити нових. Сприятливi днi: 27, 29; несприятливi: 31.

Стрілець (23.11-21.12)

Можливi поїздки, вiдрядження, активiзацiя переговорiв iз зарубiжними партнерами. Особливо з питань, якi вже обговорювалися ранiше, але з яких-небудь причин були вiдкладенi. З вiвторка можна братися до нових справ або займатися питаннями освiти. Окрiм нових знань, вас чекають цiкавi, незвичайнi знайомства, якi в майбутньому виявляться корисними. У середу i четвер активно просувайте свої плани. На найближчi декiлька тижнiв варто не планувати нiяких нововведень. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 1.

Козеріг (22.12-20.01)

Рiзноманiтнiсть вражень на цьому тижнi вам гарантована. У вiвторок може вiдбутися щось неординарне на роботi або доведеться зiткнутися з непередбаченими перешкодами в справах. Далеко не все тепер залежить вiд вашого бажання. Доведеться стримати витрати i якийсь час терпляче справлятися з тягарем обов`язкiв. У середу i четвер ви вже знайдете компромiснi рiшення проблем i зможете знову проявляти ентузiазм i активнiсть в справах, якi намiтили. Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: немає.

Водолій (21.01-19.02)

Ви комфортно вiдчуватимете себе на самотi, займаючись звичною дiяльнiстю. Але навряд чи вдасться на цьому тижнi зберегти стабiльнiсть у справах i внутрiшню рiвновагу. Доведеться переключитися на позачергову роботу. Новi iдеї i пропозицiї можуть спочатку викликати протест, але не поспiшаєте вiдразу вiдповiдати вiдмовою. Дайте ситуацiї проявитися, а собi залиште час подумати. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 31.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня вiдбудеться рiзкий поворот подiй, немов щось зупинить вас в стрiмкому русi - i примусить рухатися в новому напрямi. З вiвторка потрiбно буде наново зорiєнтуватися в тому, чим ви зайнятi, i переглянути свої плани i обов`язки. Непередбачуванiсть всього того, що вiдбувається, вимагає швидкої реакцiї i конструктивного пiдходу з вашого боку. У середу будьте особливо уважнi, не давайте своїм почуттям безперешкодно проявлятися пiд впливом настрою. Сприятливi днi: 28, 30; несприятливi: 31.