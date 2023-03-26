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Український театр ім. Булгакова привезе у Кременчук виставу «Майстер і Маргарита»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 1 132 Коментарів: 2

 

Вистава у двох діях

27 березня о 18.00 у Міському палаці культури Український театр ім. М. Булгакова ставить виставу «Майстер і Маргарита» режисера Дмитра Рачковського. Спектакль у двох діях.

Прем'єра вистави відбулася у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення спектакль не побачили більшість міст України.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Вартість: 200-500 грн. Замовлення за тел: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Є послуга доставки квитків в межах міста.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вистава МПК театр
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Коментарі: 2

294
DNIWE:
20 березня 2023 16:13

цікаво, в касапстані є російський театр з ім'ям українця?

 


2 1
417
Andron777:
20 березня 2023 19:52

Цитата: DNIWE

цікаво, в касапстані є російський театр з ім'ям українця?

 

Ну такого який носе ім'я не знаю, але касабський драматичний тератр Романа Віктюка є.


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