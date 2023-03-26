Український театр ім. Булгакова привезе у Кременчук виставу «Майстер і Маргарита»

27 березня о 18.00 у Міському палаці культури Український театр ім. М. Булгакова ставить виставу «Майстер і Маргарита» режисера Дмитра Рачковського. Спектакль у двох діях.
Прем'єра вистави відбулася у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення спектакль не побачили більшість міст України.
Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Вартість: 200-500 грн. Замовлення за тел: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Є послуга доставки квитків в межах міста.
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