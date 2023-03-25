На що цього тижня в Кременчуці найбільше зросли ціни, а що вже почало дешевшати

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби щоденно проводить моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах Кременчука та району. А наприкінці тижня надає цю інформацію до районної військової адміністрації.

У п'ятницю, 24 березня, на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів з моніторингом цін від Держпродспоживслужби.

Згідно з офіційним моніторингом цього тижня

Найбільше подорожчали:

картопля — на 1 грн 42 коп.;

капуста білокачанна — на 38 коп.;

бензин — на 50 коп.

Найбільше подешевшали:

цибуля ріпчаста — на 1 грн 63 коп.;

цукор — на 60 коп.;

яйця — на 55 коп.;

морква — на 50 коп.;

буряк — на 40 коп.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.