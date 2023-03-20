Кременчужани посіли призові місця на Всеукраїнському етапі Міжнародної олімпіади геніїв

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 154

Кременчужани посіли призові місця на Всеукраїнському етапі Міжнародної олімпіади геніїв GENIUS Olympiad Ukraine 2023*. Про це повідомляють у Кременчуцькій міськраді.

На участь у всеукраїнському відборі конкурсу подали 785 заявок і 719 проєктів від учасників. За результатами журі кременчуцькі школярі посіли:

другі місця – Анна Ященко з ліцею №25 «Гуманітарний колегіум» та Михайло Петрікей з наукового ліцею «Політ»;

треті місця – Марія Антимонова з ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка, Аліна Олійникова з ліцей №17 «Вибір» імені Н.Г. Неленя та Марія Плахотна з ліцею №10 «Лінгвіст».

Почесною відзнакою нагороджена Юлія Попадіна з наукового ліцею «Політ».

*GENIUS Olympiad – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування для школярів 8-11 класів. Проєкти дітей спрямовані на розв'язання екологічних проблем. Фінал конкурсу щороку проводиться у США, у ньому беруть участь понад 70 країн світу.