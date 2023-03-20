Кременчужани посіли призові місця на Всеукраїнському етапі Міжнародної олімпіади геніїв GENIUS Olympiad Ukraine 2023*. Про це повідомляють у Кременчуцькій міськраді.
На участь у всеукраїнському відборі конкурсу подали 785 заявок і 719 проєктів від учасників. За результатами журі кременчуцькі школярі посіли:
Почесною відзнакою нагороджена Юлія Попадіна з наукового ліцею «Політ».
*GENIUS Olympiad – це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування для школярів 8-11 класів. Проєкти дітей спрямовані на розв'язання екологічних проблем. Фінал конкурсу щороку проводиться у США, у ньому беруть участь понад 70 країн світу.
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