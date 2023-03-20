Випалювали суху рослинність: на Кременчуччині правоохоронці склали 6 протоколів на громадян

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Вчора, 19 березня, працівники Кременчуцького райуправління ДСНС спільно з працівниками поліції провели рейдове відпрацювання населених пунктів Кременчуцького району, вході якого склали 6 протоколів на громадян за порушення правил пожежної безпеки та самовільне випалювання рослинності або її залишків. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Полтавській області.

Рятувальники наголошують, що за порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки на громадянина складається протокол за ст. 175 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1700-3400 грн, за самовільне випалювання рослинності або її залишків на громадянина складається протокол за ст. 77 частина 1 КУпАП, що тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 3060-6120 грн.