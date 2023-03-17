Скільки коштує бензин, дизпальне та автогаз на АЗС Кременчука та Полтавщини 17 березня

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 384

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини сьогодні завмерли після двомісячного падіння. Лише на деяких заправках у порівнянні з вчорашнім днем подешевшало дизельне пальне.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 17.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,80 0,00 0% Бензин А-95 47,77 0,00 0% Бензин А-92 45,97 0,00 0% Дизельне пальне 48,47 -0,02 -0,046% Газ автомобільний 22,42 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 17.03.2023 р.