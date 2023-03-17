Апеляційний суд підтвердив законність переобрання голови Кременчуцької райради у 2021 році

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Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський заявив, що більше не буде терпіти наклепи та погрози з боку прибічників колишнього голови та його однопартійців й готує на них судові позови

Під час ранкового брифінгу у Кременчуцькій РВА голова районної ради Дмитро Колотієвський повідомив про те, що Другий апеляційний адміністративний суд міста Харкова відмовив у задоволенні позовних вимог колишньому голові Кременчуцької райради Антону Самаркіну і депутату Наталії Заводчіковій та підтвердив законність рішень, прийнятих Кременчуцькою районною радою щодо переобрання голови райради у травні 2021 року.

Нагадаємо, що тоді депутати Кременчуцької райради висловили недовіру голові ради Антону Самаркіну й обрали новим головою Дмитра Колотієвського. Але ексголова Самаркін з цим не погодився і разом зі своїм однопартійцем (фракція «За майбутнє») Наталією Заводчіковою подали позов до суду, намагаючись скасовувати це рішення. Полтавський окружний адміністративний суд у задоволенні їх позовних вимог відмовив, після чого вони подали апеляційну скаргу. Другий апеляційний адміністративний суд міста Харкова 14-го березня розглянув справу та залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, відмовивши у задоволенні позовних вимог колишньому керівнику райради пану Самаркіну.

Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський зазначив, що суд підтвердив те, що усі рішення районної ради у 2021 році були прийняти відповідно до вимог закону та норм регламенту.

Він заявив, що деякі псевдо–ЗМІ протягом двох років після переобрання голови райради писали багато наклепів на його адресу та адресу депутатів, які підтримали його кандидатуру під час переобрання голови райради.

— Тоді навіть лунали погрози щодо кримінальної відповідальності депутатів, про 20 років позбавлення волі... Тепер у цих звинуваченнях поставлена крапка. Суд визнав дії депутатів правомірними, — заявив Дмитро Колотієвський.

Він заявив, що районна рада готує позови до суду по усім фактам наклепів та погроз, які довелося вислуховувати протягом останніх двох років.