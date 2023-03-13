Голова Кременчуцької райради Колотієвський заявляє про спроби захопити владу в районі

Колотієвський написав заяви до правоохоронних органів щодо колабораційної діяльності своїх заступників
Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський заявив про колабораційну діяльність своїх заступників та спроби захопити владу в районі. Про це він сьогодні розповів журналістам під час традиційного брифінгу в районній військовій адміністрації.
Мова йде про Мова йде про Едуарда Скляревського (фракція «Батьківщина» та Івана Іпатенка (фракція ОПЗЖ), які наразі перебувають у відпустках власним коштом, до кінця карантину. Заяви про відпустку були написані ще у січні 2022 року.
Однак зараз, за словами Колотієвського, заступники активізувалися та вимагають доступу до печаток, документів райради. Доходить до прямих погроз та шантажу. Колотієвський каже, що написав заяви до СБУ, прокуратури, міністерства внутрішніх справ та НАБУ щодо колабораційної діяльності його заступників, а також щодо їх діяльності, яку вони здійснювали, перебуваючи при владі під час війни. Нині, за словами голови райради, правоохоронні органи розбираються у вказаних фактах, порушені кримінальні справи.
Крім того, Колотієвський розповів, що заступники позаочі хочуть зібрати позачергову сесію райради у таємному місці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 10 від 9 березня 2023Читати номер