Голова Кременчуцької райради Колотієвський заявляє про спроби захопити владу в районі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

Голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський заявив про колабораційну діяльність своїх заступників та спроби захопити владу в районі. Про це він сьогодні розповів журналістам під час традиційного брифінгу в районній військовій адміністрації.

— Є спроби моїх заступників — представників забороненої партії ОПЗЖ, а також «Батьківщини» хочуть поновити свій вплив на території району, який вони стрімко втрачають. Є прагнення поновити російські наративи, але цього не буде, ми їм не дамо. Є прагнення ОПЗЖ поновити російські наративи, але цього не буде, ми їм не дамо, — сказав він.

Мова йде про Мова йде про Едуарда Скляревського (фракція «Батьківщина» та Івана Іпатенка (фракція ОПЗЖ), які наразі перебувають у відпустках власним коштом, до кінця карантину. Заяви про відпустку були написані ще у січні 2022 року.

Однак зараз, за словами Колотієвського, заступники активізувалися та вимагають доступу до печаток, документів райради. Доходить до прямих погроз та шантажу. Колотієвський каже, що написав заяви до СБУ, прокуратури, міністерства внутрішніх справ та НАБУ щодо колабораційної діяльності його заступників, а також щодо їх діяльності, яку вони здійснювали, перебуваючи при владі під час війни. Нині, за словами голови райради, правоохоронні органи розбираються у вказаних фактах, порушені кримінальні справи.

Крім того, Колотієвський розповів, що заступники позаочі хочуть зібрати позачергову сесію райради у таємному місці.

— Я не проти, того, аби зібрати сесію, але тільки в приміщенні районної ради, — каже він. — Ми повинні не допустити цих проявів, адже наше завдання — тримати тил», — додав він.