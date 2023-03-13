На Полтавщині розшукують Раджаба Раджабова

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 253

На Полтавщині розшукують 40-річного киянина Раджаба Гаджиєвича Раджабова. Про це повідомили у Лубенському районному відділі поліції.

Фігурант кримінального провадження підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України та переховується від суду.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 40 років, зріст 175 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся темне, коротке.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського районного відділу поліції за телефонами: (095) 191-13-00, (050) 440-82-76 або 102.











