У Кременчуці минулого тижня народилося 23 малюки

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Хлопчиків і дівчаток майже порівну

У Кременчуці минулого тижня народилося 23 дітей. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.

У період із 6 по 12 березня у Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилося 8 хлопчиків і 11 дівчаток, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 4 хлопчики.

Нагадаємо, на попередньому тижні Кременчуці у переселенців з Маріуполя народилася четверта дитина.