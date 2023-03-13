У Кременчуці минулого тижня народилося 23 малюки

У Кременчуці минулого тижня народилося 23 дітей. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.
У період із 6 по 12 березня у Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилося 8 хлопчиків і 11 дівчаток, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 4 хлопчики.
Нагадаємо, на попередньому тижні Кременчуці у переселенців з Маріуполя народилася четверта дитина.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер