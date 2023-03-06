У Кременчуці у переселенців з Маріуполя народилася четверта дитина

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Усього у період із 27 лютого по 5 березня у Кременчуці з’явилося на світ 34 немовляти

У період із 27 лютого по 5 березня у Кременчуці з’явилося на світ 34 немовляти: 21 хлопчик і 13 дівчаток. Як повідомили у Кременчуцькій міськраді, три дитинки поповнили родини внутрішньо переміщених осіб.

Минулого тижня у Кременчуцькому перинатальному центрі народила жінка, яка дивом разом зі своєю сім’єю врятувалася з-під обстрілів поблизу Маріуполя. Родина дуже настраждалася, жила у важких умовах. Лише згодом сім’я оселилася у нашому місті. Саме у Кременчуці у двох хлопчиків і дівчинки з цієї багатодітної родини народилася сестричка, на ім'я Даринка.

*Фото ілюстративне