Фотофакт: бійці ЗСУ «передали привіт» росіянам від Оксани Піддубної

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 844

Військові написали на артилерійському снаряді, який полетить у росіян, її ім'я

Бійці ЗСУ «передали привіт» росіянам від колишньої депутатки Кременчуцької міської ради Оксани Піддубної, яка зараз живе у Сполучених Штатах Америки.

Оксана Піддубна переказує кошти для Збройних сил України та волонтерів. З вдячності військові написали на артилерійському снаряді, який полетить у росіян, її ім'я.

Пані Піддубна поділилася з ТЪ, що її двоюрідний брат служить у лавах штурмової бригади «Азов» і знаходиться на передовій.