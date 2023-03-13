Фотофакт: бійці ЗСУ «передали привіт» росіянам від Оксани Піддубної

Бійці ЗСУ «передали привіт» росіянам від колишньої депутатки Кременчуцької міської ради Оксани Піддубної, яка зараз живе у Сполучених Штатах Америки.
Оксана Піддубна переказує кошти для Збройних сил України та волонтерів. З вдячності військові написали на артилерійському снаряді, який полетить у росіян, її ім'я.
Пані Піддубна поділилася з ТЪ, що її двоюрідний брат служить у лавах штурмової бригади «Азов» і знаходиться на передовій.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер