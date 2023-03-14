Курс гривні залишається стабільним: де в Кременчуці 14 березня вигідніше обмінювати валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 271

Національний банк України сьогодні різко підвищив курс євро — одразу на 36 копійок (вчора на 12 коп.), а курс польського злотого — на 5 копійок.

Попри це, курс готівкової гривні залишається стабільним, а коливання курсу долара, євро та злотого в обмінних пунктах незначним.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,30 грн, а продають по 38,40 — 39,20 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знизився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу — на 5 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Креди Агріколь Банку, де за нього дають найбільше (38,30 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,40 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом зазвичай валюти у вільному продажу не буває. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Ощадбанку та Індустріалбанку - 39,20 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,50 — 40,60 грн. Продають євро по 40,50 — 41,50 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро виріс на 10 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Таскомбанку, де найвищий курс (40,60 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,50 грн). Найдорожче євро продають в ОТР Bank (41,70 грн). Втім євро є у вільному продажу в інших банках по більш привабливій ціні. Наприклад, у Полтава-Банку його продають по курсу 40,90 грн.

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,55 грн. А продають злотий по 8,74 — 9,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу злотого підвищився на 2 копійки.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,55 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,74 грн). Найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк та Укргазбанк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав одразу на 36 копійок, а злотий на 5 копійок.

Курс валют НБУ на 14 .0 3 .2023 року: