Після тяжкого поранення помер захисник з Кременчуччини Сергій Литвиненко

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 718

10 березня помер у лікарні військовослужбовець Сергій Литвиненко, який отримав тяжке поранення на російсько-українській війні. Боєць родом з Глобинської громади Кременчуцького району. Про це повідомляє Другий відділ Кременчуцького РТЦК та СП.

До служби Сергій приступив з першого дня повномасштабної війни, а з літа минулого року перебував у найгарячіших точках на сході країни. Після двох поранень, отриманих у боях та пройденого лікування, Сергій повернувся на службу. Але третє поранення виявилося дуже тяжким і останнім…

Сергій героїчно захищав майбутнє своїх рідних, Батьківщини та всіх українців. Він назавжди залишиться люблячим батьком, турботливим чоловіком, братом і сином. Щирі співчуття рідним і близьким, друзям загиблого Захисника.