Кременчужани можуть звернутися за реабілітацією до лікаря: кому вона потрібна і як її отримати

Кременчужани можуть звернутися за реабілітацією до лікаря. Про це повідомляють у Кременчуцькій міськраді.
Реабілітолог, або ж фізичний терапевт — це фахівець, який застосовує різні лікувальні фізичні культури, масаж і мануальні техніки.
У яких випадках людина потребує реабілітації:
Для того, щоб потрапити на лікування, пацієнту необхідно звернутись до сімейного лікаря й отримати від нього направлення до вузького спеціаліста.
За консультацією можна звернутись до головного фізичного терапевта-реабілітолога міста Сергія Леонідовича Сазонського за номером телефону: 063 674 88 17.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Сергієм Сазонським. Він пояснив, що пацієнти з вищеперерахованими хворобами зазвичай отримують лікування у невропатолога чи травматолога амбулаторно або стаціонарно. Коли гостра стадія минає, можна прийти на реабілітацію.
Нагадаємо, колишню лікарню відновного лікування (тепер вона називається центр відновного лікування та реабілітації) приєднали до лікарні «Кременчуцька».
У залежності від захворювання та його важкості, термін реабілітації може різнитися, але зазвичай він триває 14 днів. Проте, наприклад, у людей, які перенесли інсульт, він може тривати пів року, рік, а у деяких випадках — навіть більше.
У центрі відновного лікування та реабілітації працюють три фізичні терапевти та головний фізичний терапевт-реабілітолог, два ерготерапевти.
За словами Сергія Сазонського, пацієнти можуть отримати:
Центр відновного лікування та реабілітації працює з 8.00 до 16.00 з понеділка по п'ятницю.
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