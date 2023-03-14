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Кременчужани можуть звернутися за реабілітацією до лікаря: кому вона потрібна і як її отримати

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 2

 

Реабілітація охоплює роботу з фахівцями та різноманітні процедури

Кременчужани можуть звернутися за реабілітацією до лікаря. Про це повідомляють у Кременчуцькій міськраді.

Реабілітолог, або ж фізичний терапевт — це фахівець, який застосовує різні лікувальні фізичні культури, масаж і мануальні техніки.

У яких випадках людина потребує реабілітації:

  • остеохондроз та інші дегенеративні захворювання хребта;
  • радикуліти, неврити, невралгії, тунельний синдром і больовий синдром загалом;
  • травми різних структур опорно-рухового апарату;
  • артрози та артрити, які супроводжує больовий синдром;
  • пацієнти неврологічного профілю, люди після інсульту та черепно-мозкової травми, ті, в кого розсіяний склероз, ДЦП;
  • післяопераційні хворі, у яких нормально не функціонує оперована кінцівка чи частина тіла.

Для того, щоб потрапити на лікування, пацієнту необхідно звернутись до сімейного лікаря й отримати від нього направлення до вузького спеціаліста.

За консультацією можна звернутись до головного фізичного терапевта-реабілітолога міста Сергія Леонідовича Сазонського за номером телефону: 063 674 88 17.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Сергієм Сазонським. Він пояснив, що пацієнти з вищеперерахованими хворобами зазвичай отримують лікування у невропатолога чи травматолога амбулаторно або стаціонарно. Коли гостра стадія минає, можна прийти на реабілітацію.

Нагадаємо, колишню лікарню відновного лікування (тепер вона називається центр відновного лікування та реабілітації) приєднали до лікарні «Кременчуцька».

Ми зараз приєднані, і реабілітація у нас дуже добре виходить. Пацієнти з гострою нозологією лежать у неврології, хірургії, нейрохірургії «Кременчуцької», там вони отримують лікування. Ми як фахівці приходимо туди на консультацію і бачимо, що можемо пацієнта взяти на реабілітацію, тоді ми його переводимо, — розповідає Сергій Сазонський.

У залежності від захворювання та його важкості, термін реабілітації може різнитися, але зазвичай він триває 14 днів. Проте, наприклад, у людей, які перенесли інсульт, він може тривати пів року, рік, а у деяких випадках — навіть більше.

У центрі відновного лікування та реабілітації працюють три фізичні терапевти та головний фізичний терапевт-реабілітолог, два ерготерапевти.

— У нас немає реабілітаційного плану, тому що це радянська система, щоб усі все проходили те ж саме. Це індивідуально. Оглядаємо пацієнта, знаючи його хворобу, ми складаємо індивідуальну реабілітаційну програму і застосовуємо її, — каже терапевт-реабілітолог Сазонський.

За словами Сергія Сазонського, пацієнти можуть отримати:

  • гідрокінезотерапію — лікування рухами у воді;
  • кінезотерапію — лікування рухами (або по-простому фізкультура);
  • мануальну терапію — розминання та розтягнення м'язів, щоб прибрати спазми, суглобове опрацювання (якщо суглоб має контрактуру — недостатньої рухливий), щоб людина могла повернути втрачену рухливість;
  • тракційну терапію — витягнення хребта та кінцівок;
  • масажі;
  • магніто- та лазертерапію.

Центр відновного лікування та реабілітації працює з 8.00 до 16.00 з понеділка по п'ятницю.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: itmed.org
Теги: реабілітація лікар Центр відновного лікування та реабілітації лікарня Кременчуцька
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