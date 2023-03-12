У Кременчуці придбають автомобіль для регулювання чисельності безпритульних тварин

Комунальному підприємству КП «Спецсервіс-Кременчук» придбають автомобіль за 227 тисяч грн.
Відповідне рішення міськвиконкому про виділення коштів на ці потреби затверджено на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 10 березня. Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади Департаменту житлово-комунального господарства за зверненням комунального підприємства.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер