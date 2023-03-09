На щиті з Луганщини повертається воїн з Кременчуччини Ігор Білошапка

28 лютого на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Ігор Білошапка. Військовий загинув в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області.
39-річний уродженець села Кривуші Кременчуцького району захищав Україну під Лиманом у складі 25 окремої повітряно-десантної бригади у 4 роті. Про це повідомив товариш Ігоря директор «Міського саду» Віталій Дедюрін.
Прощання відбудеться у понеділок, 13 березня:
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер