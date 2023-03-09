На щиті з Луганщини повертається воїн з Кременчуччини Ігор Білошапка

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28 лютого на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Ігор Білошапка. Військовий загинув в результаті бойових дій, під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області.

39-річний уродженець села Кривуші Кременчуцького району захищав Україну під Лиманом у складі 25 окремої повітряно-десантної бригади у 4 роті. Про це повідомив товариш Ігоря директор «Міського саду» Віталій Дедюрін.

— З перших днів вступив до лав ДФТГ №13, де проходив навчання в інструкторів, ніс службу на блокпостах Кременчука, нині «Соколи Полтавщини». Після розформування пішов добровольцем на фронт. У нього залишилася дружина та двоє синів: 9 та 19 років, — написав Віталій Дедюрін.

Прощання відбудеться у понеділок, 13 березня: