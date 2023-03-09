Кажуть, вимкнули превентивно
9 березня, о 20.03 у Кременчуці оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 20.57.
Близько 20.20 у частини Кременчука, району і Горішніх Плавнів зникло світло.
Як повідомили у Полтаваобленерго, з метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК Укренерго застосувало превентивні відключення приєднань 110-150 кВ з центрів живлення — підстанцій 330 кВ Полтавської області.
У Кременчуці без світла лишились нагірна частина та Занасипи.
Доповнено:
О 21.35 почали відновлення електроживлення всіх споживачів.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер