Під час повітряної тривоги у частини кременчужан зникло світло (доповнено)

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9 березня, о 20.03 у Кременчуці оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 20.57.

Близько 20.20 у частини Кременчука, району і Горішніх Плавнів зникло світло.

Як повідомили у Полтаваобленерго, з метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, НЕК Укренерго застосувало превентивні відключення приєднань 110-150 кВ з центрів живлення — підстанцій 330 кВ Полтавської області.

У Кременчуці без світла лишились нагірна частина та Занасипи.

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О 21.35 почали відновлення електроживлення всіх споживачів.



