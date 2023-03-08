На Полтавщині ціни на пальне завмерли: де можна дешевше заправити автомобіль 8 березня

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини в Міжнародний жіночий день не змінилися. Хоча в інших регіонах України автомобільне пальне продовжує дешевшати.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,86
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
47,91
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
46,98
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
49,21
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
23,46
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
49,99
|
47,99
|
|
49,99
|
23,19
|
Motto
|
47,98
|
|
|
47,48
|
|
U.GO
|
47,95
|
45,95
|
|
48,45
|
22,95
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
51,00
|
24,98
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
50,00
|
21,74
|
Автотранс
|
47,98
|
|
49,98
|
23,78
|
БРСМ-Нафта
|
45,99
|
|
|
47,99
|
23,29
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
51,00
|
24,99
|
Укрнафта
|
46,50
|
45,50
|
44,95
|
47,00
|
22,75
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер