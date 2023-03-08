На Полтавщині ціни на пальне завмерли: де можна дешевше заправити автомобіль 8 березня

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 217

Сьогодні на заправках Кременчука та Полтавщини ціни не змінилися

Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз на заправках Кременчука та Полтавщини в Міжнародний жіночий день не змінилися. Хоча в інших регіонах України автомобільне пальне продовжує дешевшати.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 8.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,86 0,00 0% Бензин А-95 47,91 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 49,21 0,00 0% Газ автомобільний 23,46 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 8.03.2023 р.