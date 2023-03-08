Водій зник з місця пригоди: у Кременчуці сталася ДТП, в якій травмувалась пішохідка

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Вчора, 7 березня, близько 8.00, у Кременчуці, поблизу автобусної зупинки «Вагонзавод» сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Dacia, яким керував 38-річний місцевий житель, наїхав на 72-річну пішохідку та зник з місця пригоди. Внаслідок ДТП потерпілу з травмами госпіталізували.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.