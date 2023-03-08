8 березня втрачає популярність серед українців. А які свята в Україні люблять найбільше?

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 458

Популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня знизилась серед українців. Результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Ставлення до Міжнародного жіночого дня у нашій країні погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 25% (серед жінок воно трохи більш популярне (29%), ніж серед чоловіків (23%). Якщо порівнювати з 2013 роком, тоді це свято було одним з найбільш улюблених, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%).

Ставлення до Міжнародного жіночого дня

Також суттєво зменшилася популярність Дня перемоги (з 30% до 13%) і Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).

Більшість населення України (приблизно 70%) святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України (63%) та День захисників і захисниць України (54%). Найбільші зміни відбулися зі ставленням до Дня незалежності України та Дня захисників і захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з росією цінувало лише 37% населення, а зараз 63%. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз серед 54%.

Дані станом на лютий 2023

Новий рік займає 5 місце серед улюблених свят українців.

Нагадаємо, українці вирішили, що вони хочуть залишити 8 березня вихідним.