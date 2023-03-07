Хокеїсти «Кременчука» дізналися суперника та розклад у плей-оф чемпіонату

Хокейний клуб «Кременчук» у плей-оф чемпіонату України зустрінеться з «Легіон» (Калуш). Матчі розпочнуться у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг». Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу «Кременчук».
Серія плей-оф триватиме до трьох перемог. У разі необхідності передбачені:
Щодо можливих змін стартів ігор — слідкуйте за оновленнями на сторінках ХК«Кременчук» у соцмережах.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер