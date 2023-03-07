Хокеїсти «Кременчука» дізналися суперника та розклад у плей-оф чемпіонату

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 88

Хокейний клуб «Кременчук» у плей-оф чемпіонату України зустрінеться з «Легіон» (Калуш). Матчі розпочнуться у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг». Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу «Кременчук».

13.02, 18.00 «Кременчук» — «Легіон». Матч у Кременчуці;

14.02, 14.00 «Кременчук» — «Легіон». Матч у Кременчуці;

17.03, 18.00 «Легіон» — «Кременчук». Матч у Калуші.

Серія плей-оф триватиме до трьох перемог. У разі необхідності передбачені:

18.03, 14.00 «Легіон» — «Кременчук». Матч відбудеться у Калуші;

21.03, 18.00 «Кременчук» — «Легіон». Матч відбудеться у Кременчуці.

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