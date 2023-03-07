Якою буде погода у Кременчуці у жіночий день

У середу, 8 березня, у Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою.
Вдень температура повітря становитиме +10°C, вітер – південно-західний. Опадів не очікується.
Вночі з 7 на 8 березня стовпчики термометрів показуватимуть 0°C.
Також, за повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 8 березня у Кременчуці очікується туман. Видимість 200-500 м. Перший рівень небезпечності - жовтий.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер