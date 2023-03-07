Якою буде погода у Кременчуці у жіночий день

Вчора, 22:00 Переглядів: 220

Похмуро, тепло та без опадів

У середу, 8 березня, у Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень температура повітря становитиме +10°C, вітер – південно-західний. Опадів не очікується. Вночі з 7 на 8 березня стовпчики термометрів показуватимуть 0°C. Також, за повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вночі та вранці 8 березня у Кременчуці очікується туман. Видимість 200-500 м. Перший рівень небезпечності - жовтий.

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