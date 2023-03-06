Візантійська рідкісна монета потрапила до Кременчуцького краєзнавчого музею

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Експозиція Кременчуцького краєзнавчого музею поповнилася новим експонатом. Це рідкісна в наших краях срібна візантійська монета. Йдеться про міліарісій періоду правління Іраклія I (610-641 рр.). Про це повідомляє Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.

Монета була випадково знайдена в розмиві лівого берега річки Сухий Кобелячок (ліва притока р. Дніпро) на західній околиці с. Кобелячок Кременчуцького району Полтавської області навесні 2019 року.

Монета могла потрапити на територію сучасної Кременчуччини за часів Хозарського каганату. З середини до кінця VII ст. частина болгар, після падіння Великої Булгарії, впродовж кількох десятиліть займала передстепові терени сучасної України, згодом осівши у східній частині Балканського півострова. Саме до цього часу Великого переселення народів відносять і появу відомого Малоперещепинського «скарбу», болгарських поховань у Макухівці та Зачепилівці на Ворсклі.

Хоч візантійські монети часто трапляються на теренах Полтавщини, срібний міліарісій Іраклія I є досить рідкісною знахідкою для області. Як здається, досі таких монет не виявляли й в околицях Кременчука. Керівниця Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська відзначила, що така монета вперше поповнила експозицію наукового закладу.

З нетерпінням очікуємо Перемоги України, адже тоді відкриється можливість показати відвідувачам музею численні унікальні експонати. Серед них — і срібний міліарісій Іраклія I, який засвідчує давні торговельні зв’язки сучасних кременчуцьких теренів зі Східною римською імперією.