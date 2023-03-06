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Чемпіонський гумор, український реп і жіночий вокал: у Кременчуці збирали гроші для ЗСУ

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 155

 

Читайте, як у міському палаці культури виступали переможці Ліги сміху «СМТ», репер Артем Лоїк і співачка Абіє, щоб допомогти захисникам України

4 березня у Кременчуці в Міському палаці культури відбувся благодійний концерт за участі артистів Полтавщини — шишацької команди Ліги Сміху «СМТ», полтавського репера Артем Лоїк і миргородської співачки Абіє. 

 

Вже традиційно для кременчуцьких глядачів почався концертний вечір із затримки через повітряну тривогу. Після відбою зал швидко наповнився шанувальниками якісного українського гумору та україномовних пісень, а зі сцени вже лунали слова привітання від ведучого Стаса — члена команди «СМТ».

 

На жаль, хлопці з «СМТ» виступали не повним складом, адже їхній товариш Юрій Тацій прямо зараз боронить Україну в лавах Збройних Сил України.

Тож лігасмішники приїхали до Кременчука обмеженим складом:

  • Стас Манько 
  • Владислав Стеблівський 
  • Владислав Севрюков 
  • Олександр Фененко 
  • Євгеній Жадан (звукооператор)

Хоча це й не завадило шишацькій команді запалити зал своїм гумором та порадувати глядачів харизмою.

 

«СМТ» — не проста команда, це чемпіони Ліги сміху 2020. Відповідно й гумор лунав зі сцени якісний. Життєвий. Такий, що резонує майже кожному простому українцю.

 

Особливо сподобалися глядачам сценки про звичайних дворових собак і пса Патрона, про вручення повісток, про абсцису та многочлен. Ну а заява, що Полтава є центром Кременчуцької області, прийшлася до душі кожному й кожній з присутніх у великій залі міського палацу культури.

 

Був інтерактив, були завчені класичні для хлопців і глядачів номери, а були й імпровізації із глядачами із залу (які ж артистичні та гнучкі наші кременчужани).

 

 

Між номерами хлопців з «СМТ» виступили Артем Лоїк і Абіє. Прекрасний ліричний голос Наталії Шевченко (так насправді звуть співачку Абіє) та ритмічний речитатив Артема Лоїка, так знайомий усім шанувальникам наддніпрянського репера.

 

 

Колись репертуар Артема Лоїка був російськомовним. Настав час, коли полтавський репер римує слова суто українською. Не тільки пише пісні мовою нашого героїчного народу, але й випустив книгу поезій «Моя війна». Декілька віршів він навіть зачитав зі сцени. 

 

 

У фоє, до речі, продавали примірники із підписом Артема Лоїка та у скриньку збирали кошти для ЗСУ. А в залі на екрані було розміщено QR-код для тих, хто не мав готівки для донатів.

 

Дві години минули дуже швидко. За цей час навіть провели благодійний аукціон, під час якого продали два контейнери від закордонної протитанкової зброї, яку використали проти окупантів наші захисники. Один контейнер купив Олександр з Кременчука за 4 500 грн, а другий за 4 800 купила Надія, яка приїхала послухати Артема Лоїка аж з Тернополя.

 

Як повідомив організатор концерту Михайло Ястребов, загалом у Кременчуці вдалося зібрати 40 058 грн для хлопців зі Збройних Сил України. Зокрема й для Юрія Тація з «СМТ».

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Софія Макаренко
Теги: СМТ Артем Лоїк Абіє концерт Ліга Сміху МПК реп поезія благодійність допомога ЗСУ
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