Кременчужан кличуть на імпрезу та літературну подорож, присвячені Антону Макаренку та Тарасу Шевченку

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

У Кременчуці відбудуться літературна імпреза «Шевченко Тарас наче сонце для нас» та літературна подорож «Ідеї. Долі. Імена: Антон Макаренко». Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді.

Імпреза присвячена 209-ї річниці від дня народження українського поета, художника Тараса Шевченка. Бібліотекарі, студенти університету третього віку та учасники драматичного гуртка «Калинове гроно» підготували театралізовану постанову, присвячену увічненню пам’яті поета та популяризації творчого надбання автора. Бажаючих запрошують 9 березня о 10.00 за адресою: вулиця Республіканська, 65.

А літературна подорож «Ідеї. Долі. Імена: Антон Макаренко» присвячена 135-річчю від дня народження Антона Семеновича Макаренка (на головному фото) – видатної особистості Полтавщини. Учасники заходу дізнаються цікаві факти з життя видатного педагога та його досягнення. Бажаючих запрошують 9 березня об 11.00 за адресою: вулиця Європейська, 66/13.