Ціни на АЗС Полтавщини завмерли: де можна найдешевше заправити автомобіль 3 березня

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 161

Ціни на заправках Кременчука та Полтавщини сьогодні не змінилися

Зниження цін на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини припинилося — ціни завмерли. Це сталося вперше за майже два місяці. Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 3.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,90 0,00 0% Бензин А-95 47,96 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 49,38 0,00 0% Газ автомобільний 24,13 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 3.03.2023 р.