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Електроенергія для населення може подорожчати вчетверо, а відключення – поновитися

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 202

 

З початку широкомасштабної війни тарифи на електроенергію в Україні не змінювали

В Україні вже незабаром можуть підвищити тариф на електроенергію для населення. Вартість електроенергії може зрости відразу вчетверо і сягнути близько 6 грн за кВт-год. Про такий варіант підвищення тарифу на електроенергію розповів радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко в інтерв'ю, яке він дав одному з українських ЗМІ.

Отже, на думку Юрія Бойка, влада не може далі зволікати із підвищенням вартості електроенергії для населення. Адже сьогодні побутовий сектор сплачує лише четверту частину від реальної ціни електроенергії. Через це держава змушена дотувати населення. Ця сума дотації становить вже понад 140 млрд грн на рік.

Розбита енергосистема нашої країни потребує величезних капіталовкладень на її відбудову, яких наразі взяти ніде, крім як із підвищення плати за електроенергію. Тому, найімовірніше, що тарифи для населення будуть підвищені ще до закінчення війни.

Водночас влада подбає, щоб незаможні сім'ї не постраждали. Їх підтримають субсидіями. Звісно, що на субсидії також потрібні гроші. Але, за підрахунками, субсидія «потягне» на 40 млрд грн за рік, що майже на 100 млрд грн менше, ніж зараз.

В уряді розглядають декілька варіантів такого підвищення, каже Бойко. Один із них — миттєве зростання вартості електрики до ринкової ціни, тобто відразу вчетверо. Тоді вартість однієї кВт-год росте з 1,44 грн до майже 6 грн.

Решта варіантів — це варіації на тему поетапного підвищення тарифу. Ймовірно, оберуть щось із другого варіанту, аби відразу не шокувати громадян, а давати їм поступово звикати до того, що тариф росте.

У будь-якому випадку цей крок буде вимушеним і вкрай непопулярним. Але іншого варіанту немає. І тому українцям слід бути готовими до того, що вже можливо цьогоріч за світло доведеться платити набагато більше.

Варто зазначити, що для підприємців ціни зросли вже 1 січня 2023 року і продовжують зростати у кілька етапів. А от для простого населення перші підвищення можуть статися вже з березня.

Ціни на гарячу воду і газ не можуть зростати через мораторій. Навіть після закінчення воєнного стану ще 6 місяців тарифи будуть залишатися без змін. Потім ймовірно відбудеться різке подорожчання, адже ринкова ціна газу вже сьогодні складає 19 грн за кубометр, тоді як населення платить всього 8 грн.

До речі, в Україні можуть відновитися відключення електроенергії. Про це заявив директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

— Наразі відключень вже два тижні немає, бо працює комбінація сприятливих факторів: потепління, дні стали довшими, що дозволяє використовувати сонце, як джерело енергії, плюс паводки забезпечують водою ГЕС, а атомна генерація на максимумі. Але все зміниться, якщо повернуться обстріли — тоді відключень не уникнути, — зазначив він.
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Автор: Віктор Крук
Теги: тарифи електроенергія відключення електроенергії відключення
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