Кременчуцька міська рада виділила кошти на придбання тривісного причепу для військових

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 120

З відповідним проханням до міської влади звернулося командування військової частини

Кременчуцька міська громада продовжує допомагати військовим частинам підвищувати свою бойову готовність. На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 24 лютого, депутати затвердили чергове рішення міськвиконкому, яким виділені кошти для придбання тривісного причепу для потреб військової частини. З відповідним проханням до міської влади звернулося командування цієї військової частини.

Кошти у сумі 1 млн 127 тис. грн виділяються із стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Причеп буде придбаний міськвиконкомом та безоплатно переданий військовим.