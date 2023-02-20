У Кременчуці провели найдорожчу закупівлю: куди витратять 48 мільйонів

Гроші передбачені на повну реконструкцію котельні, що на правобережжі. Аналогічний проєкт уже був реалізований минулого року
Комунальне підприємство «Теплоенерго» уклало договір з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на суму 48,2 млн грн. Звіт про закупівлю розміщений в системі Prozorro. Предмет закупівлі — роботи з розробки проєктно-кошторисної документації «Реконструкція котельні», поставка обладнання та здійснення його монтажу.
Договір у системі не оприлюднений. Нагадаємо, Кабмін дозволив замовникам купувати роботи, послуги та товари для нагальних потреб напряму (без тендерів) і звітувати про них вже після закінчення воєнного стану.
«ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до віцемера з комунальних питань Івана Москалика. Він повідомив деякі подробиці дороговартісного проєкту, за винятком чутливої в умовах війни інформації. За його словами, кошти на реконструкцію передбачені у міському бюджеті. Йдеться про одну з існуючих газових котельних на правому березі міста.
У цій котельні планується повна заміна котлів, насосних груп, водо-, хімпідготовки, реконструкція приміщення – усе те саме, що було на попередньому об’єкті, який, до речі, реалізовувала фірма «Котлогаз» минулого року. Мета – замінити обладнання на нове, сучасне, з більшим коефіцієнтом корисної дії.
Як підкреслює Іван Москалик, нинішні проєкти по котельнях (і той, що був реалізований – торік, і той, на який зараз уклали угоду) – у зоні відповідальності комунального підприємства «Теплоенерго». Натомість виконавцем послуг для більшої частини лівобережжя Кременчука є «Полтаватеплоенерго» (це підприємство призначене виконавцем послуг після того, як вороги зруйнували ракетами КремТЕЦ).
Наразі проєкти децентралізації опалення на лівобережжі – це довгострокова перспектива.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер