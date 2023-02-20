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У Кременчуці провели найдорожчу закупівлю: куди витратять 48 мільйонів

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 1 192

 

Гроші передбачені на повну реконструкцію котельні, що на правобережжі. Аналогічний проєкт уже був реалізований минулого року

Комунальне підприємство «Теплоенерго» уклало договір з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз» на суму 48,2 млн грн. Звіт про закупівлю розміщений в системі Prozorro. Предмет закупівлі — роботи з розробки проєктно-кошторисної документації «Реконструкція котельні», поставка обладнання та здійснення його монтажу.

Договір у системі не оприлюднений. Нагадаємо, Кабмін дозволив замовникам купувати роботи, послуги та товари для нагальних потреб напряму (без тендерів) і звітувати про них вже після закінчення воєнного стану.

«ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до віцемера з комунальних питань Івана Москалика. Він повідомив деякі подробиці дороговартісного проєкту, за винятком чутливої в умовах війни інформації. За його словами, кошти на реконструкцію передбачені у міському бюджеті. Йдеться про одну з існуючих газових котельних на правому березі міста.

У цій котельні планується повна заміна котлів, насосних груп, водо-, хімпідготовки, реконструкція приміщення – усе те саме, що було на попередньому об’єкті, який, до речі, реалізовувала фірма «Котлогаз» минулого року. Мета – замінити обладнання на нове, сучасне, з більшим коефіцієнтом корисної дії.

У Кременчуці стартував опалювальний сезон: реконструйовану котельню відвідав очільник Полтавщини
- Це котельня абсолютно ідентична тій, яка вже була реконструйована минулого року в одному з мікрорайонів міста на лівобережжі. Проєкт ідентичний. Тому роботи підуть швидко. І ми абсолютно впевнені, що в цьому році левову частку робіт ми проведемо та підготуємо котельню до опалювального сезону, — прокоментував Іван Москалик.

Як підкреслює Іван Москалик, нинішні проєкти по котельнях (і той, що був реалізований – торік, і той, на який зараз уклали угоду) – у зоні відповідальності комунального підприємства «Теплоенерго». Натомість виконавцем послуг для більшої частини лівобережжя Кременчука є «Полтаватеплоенерго» (це  підприємство призначене виконавцем послуг після того, як вороги зруйнували ракетами КремТЕЦ).

- І тут або спільна робота міста з «Полтаватеплоенерго», або робота самого підприємства над реалізацією проєктів, але за нашим сценарієм. Закінчимо опалювальний сезон, тоді будемо про це говорити. І ми ще раніше говорили, що в нас є перспективи залучення коштів міжнародних фондів. Данське агентство Danida вже розробляло ТЕО (техніко-економічне обґрунтування – ред.) по лівому берегу. Ця компанія вже витратила на це 500 тисяч євро.

Наразі проєкти децентралізації опалення на лівобережжі – це довгострокова перспектива.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: архів ТЪ
Теги: котельня Котлогаз Теплоенерго
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