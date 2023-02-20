У Кременчуці врятували чоловіка, який у зачиненій квартирі благав про поміч

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 549

Днями патрульним Кременчука надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхівки на вулиці Сержанта Мельничука. Громадяни повідомили, що в одній із квартир кричить їхній сусід, благає про допомогу. Останній має проблеми зі здоров’ям.

За вказаною адресою прибули поліцейські Максим Вакуленко та Надія Супряга. На місці події вони переконалися, що за зачиненими дверима людина справді прохає про допомогу.

Згідно ст. 38 Закону України "Про Національну поліцію", прийняли рішення проникнути до житла шляхом взлому вхідних дверей для надання невідкладної допомоги.

Зайшовши в оселю, інспектори виявили 90-річного чоловіка, який лежав на підлозі і не міг підвестися. На місце охоронці порядку одразу викликали медиків та контролювали стан громадянина до їхнього приїзду.

Дякуємо громадянам за небайдужість, а спецслужбам — за оперативні та злагоджені дії.