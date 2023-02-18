Погода на вихідні: похмуро та дощ зі снігом

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 91

У Кременчуці потеплішає

Вихідними у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. За даними сайтів прогнозу погоди в суботу, 18 лютого, вдень очікується максимально +5-6 градусів тепла, похмуро та західний вітер. Вранці йтиме сильний дощ зі снігом, а в другій половині дня очікується дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Наступного дня, 19 лютого, вдень температура повітря становитиме +5°С. Вітер – західний, а опадів не очікується.

Поділитись новиною



